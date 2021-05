Überwachungskameras an Wertstoffcontainern führen zu Erfolg

So ordentlich sah es an den Wertstoffcontainern im Bad Waldseer Stadtgebiet schon lange nicht mehr aus: Dort, wo sich zuvor fast täglich wilder Müll rund um die Container auftürmte, bietet sich den Container-Nutzern und den Anwohnern nun meist ein sauberer und aufgeräumter Anblick, teilt die Stadtverwaltung mit. Bilder vom Standort Eschlestraße im Vergleich zeigen nach Angaben der Verwaltung den Erfolg. Um etwa 60 bis 70 Prozent seien die wilden Müllablagerungen weniger geworden, berichten Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs. „Die Ende Oktober installierten Überwachungskameras zeigen also deutliche Erfolge“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Und auch der Abbau der Papiercontainer zum 1. Januar habe einen Beitrag geleistet. „Es ist schade, dass wir diesen Schritt gehen mussten, aber er zeigt, dass wir dadurch deutlich sichtbare Verbesserung erzielen konnten“, wird Bürgermeister Matthias Henne in der Mitteilung zitiert. „Bei all denjenigen, die bisher schon ihre Wertstoffe korrekt entsorgt haben, bedanke ich mich herzlich“, so der Bürgermeister.