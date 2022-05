Übernachtungsstatistik in Bad Waldsee

Das Tourismusjahr 2021 war, wie bereits 2020, stark von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für die Beherbergungsbetriebe geprägt. Bis Ende Mai gab es für touristische Reisen ein Beherbergungsverbot und Geschäftsreisen wurden vielfach durch Videokonferenzen aus dem Homeoffice ersetzt. Mit insgesamt 294 347 Übernachtungen im Jahr 2021 gab es in Bad Waldsee einen kleinen Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit setzte zwar eine leichte Erholung ein, im Vergleich zum „Vorkrisenniveau“ 2019 fehlte aber immer noch rund ein Viertel der Übernachtungen.

In zwar weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen wie den Auswirkungen des Ukraine-Krieges oder einem möglichen Corona-Herbst, blickt die städtische Tourist-Information dennoch optimistisch in die aktuelle Tourismussaison. Denn Anfang April sind die Corona bedingten Einschränkungen für Beherbergung und Veranstaltungen weggefallen. Die Gesundheitseinrichtungen (Waldsee-Therme, Saunalandschaft, Therapien) stehen seitdem auch wieder für ambulante Gäste zur Verfügung. Auch die Reiselust ist nach zwei Jahren Corona groß. Zusätzlich steigert die Ernennung Bad Waldsees zur Großen Kreisstadt merklich die positive Wahrnehmung und das Ansehen der Stadt. Auch das Naherholungsgebiet Tannenbühl gewinnt mit seinen drei neuen Lehrpfaden weiter an Anziehungskraft. Hinzu kommt, dass das Strand- und Freibad ab Mai wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht und Feste wieder Besucher aus Nah und Fern anziehen. So findet beispielsweise das Altstadt- und Seenachtfest nach zweijähriger Zwangspause wieder statt.