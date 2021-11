Über Zusammenhalt und den Umgang mit Vorurteilen

Claudia Halder und Gabriel Hofmann aus Bad Waldsee sind am Mittwoch, 3. November, zu Gast im Studio der „Landesschau Baden-Württemberg“.

Gabriel Hofmann ist Personal Trainer in Bad Waldsee und transsexuell. Mit 40 Jahren entschied er sich für eine Geschlechtsangleichung. In dieser Zeit lernen Claudia und er sich kennen und lieben. Seitdem halten sie zusammen und sind füreinander da. Wie haben sie die Zeit erlebt, in der sie zusammengekommen sind? Mit welchen Vorurteilen sahen sie sich konfrontiert, wie sind sie damals damit umgegangen und wie begegnen sie Vorurteilen heute? Darüber erzählen die beiden in der Landeschau Baden-Württemberg.

Die Landesschau läuft von Montag bis Freitag, von 18:45 bis 19:30 Uhr im SWR Fernsehen. Weitere Informationen unter SWR.de/landesschau-bw.