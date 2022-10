Waldseer Gemeindeforum spricht sich für Trauung homosexueller Paare

Vermutlich ist Pfarrer Wolfgang Bertl nach dem Gemeindeforum mit gemischten Gefühlen nach Hause gegangen. Zum einen erbrachte das Forum – eine Form der Gemeindeanhörung – ein eindeutig positives, wenn nicht sogar einstimmiges Meinungsbild seiner Gemeinde zur Frage der Trauung gleichgeschlechtlicher Paare.

Pfarrerin Birgit Oehme und Pfarrer Wolfgang Bertl gestalteten das evangelische Gemeindeforum in Bad Waldsee zusammen. (Foto: Franz Vogel)

Zum andern allerdings dürfte er enttäuscht über die Resonanz bei seinen Gemeindegliedern gewesen sein, denn den anwesenden zehn Kirchengemeinderatsmitgliedern saßen lediglich elf Besucher gegenüber, darunter auch Katholiken.

Jede Gemeinde entscheidet für sich

Pfarrer Bertl erklärte in seinem Eingangswort das aktuelle Verfahren innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Diese hatte ihre einzelnen Gemeinden beauftragt, ein Meinungsbild zu entwickeln, das letztendlich als Grundlage für die Entscheidung des örtlichen Kirchengemeinderats dienen soll. Jede Gemeinde kann daher für sich entscheiden, wie sie in der Thematik verfahren will.

„Die Zeit ist überreif“, so Bertl, und deutete eine zeitnahe Entscheidung seines Kirchengemeinderats an. Dort ist eine Dreiviertelmehrheit der gewählten Mitglieder und eine Zweidrittelmehrheit der Pfarrerinnen und Pfarrer innerhalb einer Gemeinde für ein gültiges Ergebnis notwendig. Falls sich ein Viertel aller Gemeinden zu einem Trauungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare entscheiden sollten, wird sich die Landeskirche nochmals des Themas annehmen.

Wie Bibelaussagen einzuordnen sind

Auf die Thematik gleichgeschlechtlicher Paare eingehend, machte der Pfarrer klar, auf welche Weise die Gegner der Trauungsgottesdienste argumentieren. Überwiegend werden Bibelzitate sowohl aus dem Alten wie Neuen Testament angeführt. Bei bloßem Lesen erweckt die Bibel tatsächlich den Eindruck, Homosexualität generell abzulehnen.

Kompetent begleitet von seiner Amtskollegin Pfarrerin Birgit Oehme stellte er jedoch an mehreren Beispielen klar, wie man in der heutigen Zeit solche Bibelaussagen einzuordnen hat.

Man darf diese Zitate nicht aus dem Zusammenhang reißen und muss sie auf die jeweilige Situation überprüfen.

Die umfassende Bibelfestigkeit beider Theologen zeigte sich in dieser Phase der Veranstaltung in überzeugender Weise.

Birgit Oehme machte in Abwägung biblischer Argumente sehr deutlich, welche Aussagen für sie in der Frage gleichgeschlechtlicher Paare zu gelten haben. „Über allem steht das Liebesgebot, das einhergeht mit dem Gebot der Gottesliebe“. Für Bertl wie für Oehme gilt daher in der Frage der Trauungsgottesdienste vorrangig das Liebesgebot. „Wer bin ich“, formulierte der Pfarrer in Anlehnung an eine Aussage von Papst Franziskus, „einem Paar, das sich vor Gott füreinander entscheiden und in Liebe leben will, den Trauungsgottesdienst zu verweigern?“

Lediglich Wortlaute verändern sich

Betrachtet man die geplanten Trauungsgottesdienste formal, wird klar, dass es lediglich Wortlaute sind, die sich im Vergleich zur bisherigen Form verändern. Schon daher sehen die beiden keine Hindernisse für die anstehende positive Entscheidung des evangelischen Kirchengemeinderats.

Kirchengemeinderat: Homosexualität ist keine Krankheit

Wie der Arzt und Mitglied des Kirchengemeinderats Dr. Thomas Graeve ausführte, ist Homosexualität keine Krankheit und gilt in gesundheitlicher Hinsicht als normal. An dieser Stelle wurde sehr deutlich, in welcher intensiven und ernsthaften Weise sich der Kirchengemeinderat schon im Vorfeld auf dieses Thema eingelassen hat. Mehrere Mitglieder begründeten ihre durchwegs positive Meinung zur gegebenen Situation.

Pfarrer Bertl erläuterte anschließend den Unterschied zwischen Trauungsgottesdiensten evangelischer und katholischer Prägung. Ersterer beinhaltet im Wesentlichen die Segnung des Paares, das seine Ehe bereits auf dem Standesamt geschlossen hat. Im Gegensatz dazu steht der sakramentale Vollzug bei der katholischen Eheschließung.

Pfarrer: „Lass die da oben Erbsen zählen, Kirche findet bei uns vor Ort statt“

Bertls Schlusswort bezeugte sehr viel Mut und Optimismus. „Lass die da oben Erbsen zählen, Kirche findet bei uns vor Ort statt.“ Zu guter Letzt konnte er dem schwachen Besuch der Veranstaltung sogar noch Erfreuliches abgewinnen: „Man kann auch sagen, das Thema ist längst in der Realität angekommen und war von daher für Viele nicht mehr interessant.“