U15 Jungs auf der Württembergischen Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer fast zweijährigen Zwangspause zeigten die Jungs der U15 (Jahrgänge 2008/2009), dass sie das Volleyballspielen nicht verlernt haben.

Bei den zuvor ausgetragenen Spieltagen hatten sich die U15-Jungs für die am 1. Mai ausgetragene Bezirksmeisterschaft in Biberach qualifiziert. Durch ein tolles sportliches Auftreten und durch eine prima Tagesform erspielten sich die Jungs souverän den Bezirksmeistertitel und ließen beachtliche Teams aus Biberach, Ulm und Friedrichshafen hinter sich.

Dieser erste Platz berechtigte zur Teilnahme an der württembergischen Meisterschaft, die am 15. Mai in Ludwigsburg ausgetragen wurde. Leider konnten die Jungs hier nicht ganz in Topbesetzung antreten. Es standen gleichzeitig diverse Konformationstermine an.

In der Gruppenphase warteten die Teams aus Birkach, Tübingen und Ludwigsburg. Diese konnte man auf dem zweiten Platz abschließen, was gleichzeitig den Einzug ins Halbfinale bedeutete. Nach hartem Kampf musste man sich hier den Jungs vom TSV Schmiden mit 1:2 geschlagen geben.

Beim Spiel um Platz 3 war der Kräfteverschleiß an diesem heißen Tag deutlich zu spüren und verlor das Spiel 0:2 gegen die Jungs aus Friedrichshafen. Somit schlossen die Jungs ihre Saison mit einem tollen und erfolgreichen vierten Platz ab.

Es spielten für die TG Bad Waldsee: Leander Zauner, Konstantinos Politis, Ilias Puzyrev, Simon Bühler, Kilian Freudenberg, Lenz Senger, Nick Gropper, Elias Wiebel, Jan Wiens. Trainer: Peer Auer.