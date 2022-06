U13 Jungs auf der Württembergischen Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pandemie konnten nun endlich wieder Württembergische Meisterschaften stattfinden und die Waldseer Jungs waren nach erfolgreicher Qualifikation mit dabei!

Durch die zuvor gespielten Spieltage haben sich die U13-Jungs (Jahrgang 2010) als zweite der Bezirksmeisterschaften für die Württembergische qualifizieren können.

Zusammen mit elf anderen Mannschaften wurde die Meisterschaft am Samstag, 28. Mai in Friedrichshafen ausgetragen.

In der Gruppenphase waren die Waldseer mit der SG Volley Alb und Rottenburg 1 in einer äußerst schwierigen Gruppe. Sätze die 30:28 ausgingen sorgten für Gänsehautmomente, nicht nur auf der Waldseer Bank. Am Ende konnten sich die Jungs durchsetzen und wurden erste in der Gruppe (Ergebnisse: BW vs. Rottenburg 1(30:28/18:25); BW vs. Volley Alb (29:27;25:20)).

Im Viertelfinale trafen die Waldseer auf Friedrichshafen 2 und konnten sich dort leider nicht durchsetzen, zum einen durch geschwächte Kräfte, da die Jungs ohne Auswechselspieler antraten, zum anderen aber auch durch ein starkes Spiel der Häfler (Ergebnis: 20:25;18:25).

Um das Spiel um Platz 5 bis 8 konnten sich die Waldseer wieder souverän gegen die Rottenburger 2 durchsetzen (Ergebnis: 25:22; 25:14) und mussten sich dann knapp gegen Ludwigsburg in drei Sätzen geschlagen geben (Ergebnis: 18:25; 26:24; 10:15).

Somit schließen die Jungs ihre Saison mit einem erfolgreichen sechsten Platz ab und können mehr als stolz darauf sein!