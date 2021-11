Turnierergebnisse RFV Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. Oktober 2021 stellten die Reiterinnen de RFV Bad Waldsee erneut ihr Können unter Beweis. In Langenau war Andrea Gau unterwegs. Im L-Springen erritt sie sich mit „Bushido Z“ Rang vier und mit „Chastity Claire“ Rang fünf. Ebenfalls mit „Chastity Claire“ erreichte sie in der Springprüfung der Klasse M* Platz sechs. In Schwendi waren mehrere Reiterinnen des RFV Bad Waldsee zu Gast. Sophia Leimgruber und „Lasco“ holten sich Rang fünf im Punktespringen der Klasse A*. Außerdem wurde das Paar neunte im A**-Springen. Ebenfalls erritt sich dort Hannah Kibler auf „Loverboy“ Rang neun. Hier wurde Kathleen Kibler auf „Argentina“ fünfte. In der Springprüfung der Klasse L platzierte sich Kathleen Kibler mit „Argentina“ auf Rang acht. In dieser Prüfung ritt sich Hannah Kibler mit „Loverboy“ auf Platz sieben. Den dritten Platz belegte das Paar in der Springprüfung der Klasse A** und ebenfalls Platz drei ging an sie in der Springprüfung der Klasse L mit Stechen.