Turnierergebnisse RFV Bad Waldsee

Am 26.09.2021 waren die Reiterinnen des RFV Bad Waldsee in mehreren Vereinen zu Gast. Maria Hepp war in Mietingen unterwegs. Sie und ihr „Federiko Felini“ wurden sechste in der Springprüfung der Klasse A*. Außerdem erreichte das Paar Rang fünf in der Punktespringprüfung der Klasse A**. Andrea Gau war in Memmingen zu Besuch. Sie und „Bushido Z“ wurden 4te in M*-Springen. Mit „Chastity Claire“ erreichte sie ebenfalls Platz vier in der Springprüfung der Klasse L. Auch in Zollenreute wurde unser Verein erfolgreich vertreten. Mila Mahrt und „Kofeina“ holten sich mit einer Wertnote von 7,5 die goldene Schleife im Führzügel-Wettbewerb. Ebenfalls ging dort die goldene Schleife mit einer Wertnote von 7,0 an Theresa Lorinser mit „Petite Fleur“. Zudem wurden Marie Steiner auf „Petite Fleur“ und Maya Schluck auf „Dolly“ mit den Wertnoten 6,5 zweite. Im Reiterwettbewerb waren Luisa Kupper und Marie Sophie Potthast unterwegs. Luisa wurde hier mit „Kofeina“ und der Wertnote 6,8 dritte.

Auch auf Rang drei war Marie Sophie mit ihrer „Chocolat“ und einer Wertnote von 6,2. Paulina Kupper und „Kofeina“ erritten sich im Springreiterwettbewerb und der Note 7,5 Rang drei.