Turngemeinde ist fit für die Zukunft

Die Zahl der Mitglieder steigt, das Sportangebot wird vielfältiger und die Haushaltslage ist solide. Sportvorstand Christof Rauhut konnte bei der Mitgliederversammlung der Turngemeinde 1848 Bad Waldsee (TG) eine positive Entwicklung verkünden.

Wie Rauhut mitteilte, wiesen die Wettkampfabteilungen viele sportliche Erfolge und eine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit vor. Außerdem baute die TG ihr Angebot im Freizeitsport weiter aus und eröffnete neue Übungsgruppen. Allerdings stoße sie dabei häufig an die Grenzen vor allem der räumlichen Ressourcen, bemerkte er und verwies auf die dringende Fortführung der städtischen Sportentwicklungsplanung. „Das Interesse der Waldseer Einwohner ist so groß, dass neue Gruppen mitunter bereits mit langen Wartelisten starten“, sagte er.

Der durch Finanzvorstand Carina Schürmann vorgelegte Kassenbericht schloss trotz umfangreicher Investitionen in Sportgeräte, Aus- und Fortbildung mit einem leichten Plus, was die TG auch in dieser Hinsicht optimistisch nach vorn blicken lasse. Um den Anforderungen an den größten Waldseer Verein mit ganzjährigem Angebotsprogramm weiterhin gerecht werden zu können, beschloss die Mitgliederversammlung eine Neufassung seiner Satzung und stimmte einer Erweiterung des Vorstands zu.

Neben der Anpassung von vereinsrechtlichen und strukturellen Aspekten ist in der Satzung nun die Verantwortung für einen umfassenden Kinder- und Jugendschutz verankert. „Die TG hat hier vorbildliche Arbeit geleistet und geht mit ihrem klaren Bekenntnis mit gutem Beispiel voran“, kommentierte Markus Fürst, Erster Vorsitzender der Sportgemeinschaft Bad Waldsee, diesen Punkt am Rande der Versammlung.

„Fünfzig verschiedene Sportangebote, zweieinhalbtausend Mitglieder – was sie hier führen, hat die Dimension eines mittelgroßen Unternehmens. Das ehrenamtlich zu leisten, ist viel mehr als einen Applaus wert“, würdigte Alfred Maucher, Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftliches Engagement, die Arbeit des TG-Vorstands, geht weiter aus der Pressemitteilung hervor. Da sei es ihm leichtgefallen, den Teilnehmern der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 zu empfehlen.

Im Rahmen der turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Heiko Stein als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Wolfgang Herrmann übernimmt künftig das Amt des Vorstands Materialwirtschaft und folgt damit auf Hubert Amann, der sich nicht erneut zur Wahl stellte. Amann bleibe der TG als engagierter Trainer und Leiter zahlreicher Übungsgruppen erhalten, heißt es. Susanne Held und Florian Schoof komplettieren das Team und unterstützen ebenfalls als neue Vorstände. Christof Rauhut und Carina Schürmann wurden im letzten Jahr bestätigt, ihre Ämter stehen 2019 wieder zur Wahl.

Die Geehrten

Bei der Mitgliederversammlung wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Turngemeinde geehrt: Melitta Müller (80 Jahre), Ursula Meisl (60 Jahre), Michael Schwarzkopf (50 Jahre), Peter Scheible, Ralf Oberhofer, Wolfgang Weber (40 Jahre), Carina Schürmann, Heide Kienzle, Ralf Steinmayer und Evelyn Gassner (30 Jahre).