Turnathlonserie startet mit Kraft-Beweglichkeit-Wettkampf in Bad Waldsee

Die Turnathlonserie des Turngau Oberschwaben startet am Samstag, 30. April, in der Waldseer Gymnasiumhalle. Nach einem Kraft-Beweglichkeits- und zwei Kürwettkämpfen im ersten Halbjahr dürfen die Turner am Ende das Turnathlon-T-Shirt 2016 überstreifen. Laut Pressemitteilung gehen 155 Turner aus neun oberschwäbischen Vereinen in drei Durchgängen an den Start und messen sich in einem riesigen Zirkeltraining mit Klimmzügen, Tauklettern und durchstützeln am Barren. Zu den 25 Disziplinen kommen auch Spagate und der Flundersitz hinzu, um die Motivation der Nachwuchsturner für das Training der Beweglichkeit zu steigern. Abschluss des Programms ist dann der gemeinsame 5-Minuten-Lauf aller Teilnehmer. Um 10.30 Uhr beginnen die Jüngsten, gefolgt von den Zehn- und Elfjährigen um 13.30 Uhr. Ab 16 Uhr steigen die C-Jugendlichen und Aktiven ins Geschehen ein. Die Halle ist bewirtet.