TSV Reute Turnerliga wieder erfolgreich!

Schülerliga – Drei erfolgreiche Wochenenden hatten die Turnerinnen des TSV Reute bei der diesjährigen Schülerliga des Turngau Oberschwabens. Nach zwei Wettkampftagen in Reute und Bad Wurzach trafen sich über 250 Turnerinnen zum letzten Schülerligawettkampf am 30. Oktober in Ailingen und kämpften um den Titel des oberschwäbischen Mannschaftsmeisters. Vom TSV Reute nahmen insgesamt drei Mannschaften in den Altersklassen E (8/9 Jahre), D (10/11 Jahre) und C (12/13 Jahre) teil. Dabei konnten sich die Turnerinnen zwei Mannschaftspokale und einen vierten Platz ergattern.

Die E-Jugend mit Mayla Bixenmann, Clara Blaser, Olivia Bodenmüller, Jessica Florea, Lara Müller, Lola Schoof und Lilou Vidakovic turnten drei sehr gute Wettkämpfe. Mit einer Tageshöchstwertung von Mayla am dritten Wettkampftag am Balken und als gesamt bestes Team am Reck belegten die Mädels am Ende knapp hinter Ravensburg und Weingarten den tollen dritten Platz von 17 teilgenommenen Mannschaften. Somit durften sie ganz stolz ihren ersten Mannschaftspokal auf dem Podest entgegennehmen.

15 Mannschaften trafen in der D-Jugend aufeinander. Für den TSV Reute turnten hier Luise Freudenberg, Mila Gußmann, Lena Scheffler, Lena Weißenrieder, Magdalena Wolfgang und Sophia Zeller. Die Mannschaft konnte sich von Wettkampf zu Wettkampf steigern. Luise und Sophia waren die beiden stärksten im TSV-Team der D-Jugend und konnten demnach an allen vier Geräten wertvolle Punkte für die Mannschaft sammeln. Im Gesamtergebnis durften sich die Mädchen über den tollen vierten Platz freuen.

Die C-Jugend Mannschaft mit Eva Aicheler, Leonie Felder, Arianna Florea, Sarah Scheffold, Samira Sürgand und Sophie Wester überzeugten an allen drei Wettkampftagen mit sauber geturnten Übungen. Sie konnten sich an den vier Geräten stets gut ergänzen, wodurch sie am Ende überglücklich auf den dritten Platz stiegen und verdient den Bronzepokal entgegennahmen.

Zudem nahmen zwei Mannschaften des TSV Reute (E- und C-Jugend) am Bezirksfinale Süd in Deißlingen teil. Für diesen Wettkampf hatten sich die Turnerinnen bereits im Frühjahr auf Gauebene qualifiziert. In einem starken Teilnehmerfeld konnte sich die E-Jugend über den sechsten Platz von 15 Mannschaften freuen. Die C-Jugend kam ebenfalls auf Platz sechs von zwölf.