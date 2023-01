TSV Reute Runners beim Crosslauf in Vogt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch am zweiten Lauf zur Oberschwäbischen Crosslaufserie, der am 8. Januar stattfand, nahmen wieder mehrere Läuferinnen und Läufer des TSV Reute teil.

Sehr erfolgreich war dabei diesmal vor allem der Läufernachwuchs. So erzielte Johanna Hilt auf der 1,2 km-Strecke eine gute Zeit und wurde erste in ihrer Altersklasse WU16. Julia Gütler war wieder, wie in Blitzenreute, auf der 3,6 km langen Jugendstrecke unterwegs. Sie setzte sich als Jüngste im Feld gegen alle Konkurrentinnen durch und siegte mit deutlichem Vorsprung. Auch Laurin Wolf konnte diesmal seine sehr guten Trainingsleistungen umsetzen, was ihm den verdienten zweiten Platz in der Klasse MU18 auf der 3,6 km-Strecke bescherte.

Der mit Spannung erwartete Hauptlauf verlief dann nicht für alle Teilnehmer wie erwünscht. Paulina Wolf, nach Blitzenreute noch eine Anwärterin auf einen Podestplatz in der Serienwertung, hatte leider große Formprobleme, quälte sich sechs Runden lang über die 7,2 km-Strecke und wurde bis auf Gesamtplatz sechs durchgereicht. Platz eins in ihrer Altersklasse war dafür verständlicherweise nur ein kleines Trostpflaster. Karin Nowak wiederum freute sich über Platz zwei in der Klasse W50.

Bei den Männern zeigte Siegfried Borsutzky eine hervorragende Leistung und gewann seine Altersklasse M65 deutlich, während für Daniel Fix, trotz ebenfalls guter Vorstellung, am Ende Platz sieben in der stark besetzten AKM50 zu Buche stand. Manfred Borsutzky hatte keinen guten Tag erwischt und reihte sich in der AKM60 ebenfalls auf Platz sieben ein.

Sieger des Hauptlaufs wurde, wie in Blitzenreute, Matteo Geninazza vom SSV Ulm 1846. Gesamtsiegerin war diesmal Katharina Rittel vom Sport Haschko Team.

Alle Ergebnisse unter https://my.raceresult.com/192952/#0_B78641