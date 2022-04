TSV-Reute-Jugend zurück im Renngeschehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Wochenende eröffneten die Jugendläufer der TSV Reute Runners in Kellmünz und Gerlingen die Wettkampfsaison. Den Anfang machte Belinda Geray in Kellmünz, mit zehn Jahren das Küken der Reutener Trainingsgruppe. Durch eine kluge und gleichmäßige Renneinteilung sicherte sie sich über 800 Meter den dritten Platz in der U12. Auch ihr älterer Bruder Benjamin Geray präsentierte sich nach einer krankheitsbedingten Trainingspause im 1,3-Kilometer-Rennen der U14 in steigender Form. Über dieselbe Distanz lief Luis Geray (U16) in starken 4:26 Minuten zu einem ungefährdeten Sieg. Auch Johanna Hilt (U14) konnte in 4:47 Minuten alle Konkurrentinnen abschütteln. Ihr Vereinskamerad Laurin Wolf hat das Rennen über die 2,4 Kilometer lange Jugendstrecke in 9:10 Minuten ebenfalls klar für sich entschieden. Die dreizehnjährige Julia Gütler wagte sich zur Vorbereitung auf das Bad Waldseer Lauffieber in Kellmünz erstmals auf die 10-Kilometer-Distanz. Dank ihrer gelungenen Renneinteilung musste sie lediglich vier Frauen den Vortritt lassen und erreichte nach beachtlichen 47:33 Minuten das Ziel. Ebenfalls im Hauptlauf am Start waren Siegfried Borsutzky (Platz 1 M65), Daniel Fix (Platz 3 M50), Ewald Fast (Platz 5 M55), Karin Nowak (Platz 1 W50) und Anette Gütler (Platz 3 W45).

Bereits am nächsten Tag standen Johanna Hilt und Laurin Wolf in Gerlingen bei Stuttgart auf der Rundbahn erneut auf an der Startlinie. In ihrem 800-Meter-Lauf übernahm die U14-Jugendliche Johanna Hilt rasch die Führung und pulverisierte in 2:38 Minuten ihre persönliche Bestzeit. In der Endwertung aller Zeitläufe belegte sie Rang 2 (U14). Wenig später ließ ein spurtstarker Laurin Wolf in 2:19 Minuten als Zweiter seines Zeitlaufs sein Potential über die Mittelstrecken aufblitzen. In der hart umkämpften Männer-Wertung sicherte sich der U18-Jugendliche in der Endabrechnung Platz sechs.