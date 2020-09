TSV Reute bietet wieder Sport an

Der TSV Reute nimmt seinen Sportbetrieb wieder auf. Wie der Verein mitteilt, hat der Vorstand beschlossen, dass das volle Sportprogramm nach den Sommerferien, also ab Montag, 14. September, wieder angeboten wird. Die jeweiligen Coronaregeln beziehungsweise das Verhalten beim Sport seien zu beachten. Gleichzeitig werden nach den Sommerferien vier weitere Angebote ins Programm aufgenommen. Mit Wirbelsäulengymnastik gibt es Physiotherapeutin Elke Übelhör dienstags von 8 bis 9 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren, Beitrag 60 Euro pro Jahr. Eine „Outdoor Intervall Stunde“ wird mittwochs 18 bis 19 Uhr vor der Durlesbachhalle angeboten. Es entstehe kein Zusatzbeitrag. Anmeldung per Mail an elke.ue@kabelbw.de oder Telefon 07524/2758. Mit Adele Eggart ist „Nordic Walking für Fortgeschrittene“ angesagt. Das Angebot findet montags von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. „Nordic Walking für Einsteiger“ heißt es freitags von 17 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor der Durlesbachhalle. Eine Anmeldung ist möglich unter Tel.: 0176 / 42546136. Wie der TSV Reute außerdem mitteilt, seien noch Termine für „Zumba“ und „Kindersport“ offen. Voraussichtlicher Beginn ist am 9. Oktober 2020.