Eine 21 Jahre alte Polo-Fahrerin, fuhr nach einem Diskothekenbesuch in Ravensburg mit ihrem Auto in Richtung Bad Waldsee – betrunken. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau in Gaisbeuren kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Sie wurde daraufhin ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Beifahrerin, die fahrtüchtig war, fuhr mit dem Auto weiter.