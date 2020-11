Trotz Corona hoch motiviert

Nach dem zweiten Versammlungsverbot durch das Coronavirus, das auch Sport in Gruppen untersagt, hat die Bad Waldseer Lauffiebergruppe, wie bereits im März, das virtuelle Mittwochstraining und den virtuellen Sonntagmorgenlauf seit Anfang November aktiviert. Das teilt der Verein mit.

Koordiniert vom Trainer der Waldseer, Richy Köberle, erhielten alle Mitglieder eine Rundmail mit den Trainingsplänen. Ob 40 Minuten lang 400 Meterläufe mit Pausen oder dreimal 5000 Meter im zügigen Tempo, alles werde angeboten und auch von dem meisten Teilnehmern je nach Fitness und Lust absolviert. Die Trainingsvorschläge seien kein Muss, sondern sollen einen Anreiz setzen. Und die Vorschläge kämen gut an, wie die gewünschten Rückmeldungen zeigen, heißt es vom Verein. So würden sich zwischen 30 und 45 Läufer oder Walker am virtuellen Mittwochabendtraining beteiligen.

Den Sonntagmorgenlauf organisiere Monika Feder. Sie halte die Fäden in der Hand und nehme die Rückmeldungen für die Jahresstatistik an. Vor Corona hätten sich laut Verein 10 bis 15 Personen an dem Lauf beteiligt. Jetzt könne der Lauf aber bis 14 Uhr gemeldet werden und diese Zeitverschiebung habe den Nerv der Aktiven getroffen. Bis zu 45 Läufer würden sich inzwischen am Sonntagmorgenlauf beteiligen. Hier komme es nicht auf die Zeit an. Die Teilnehmer sollen lediglich entspannt Herz-Kreislaufsystem, Muskulatur und Immunsystem stärken. Im Schnitt lege jeder, meist für sich alleine, um die 15 Kilometer zurück.

In dieser schweren Zeit sei das sportliche und menschliche Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Aktiven der Bad Waldseer Lauffiebergruppe noch gewachsen, heißt es in der Mitteilung weiter. Jedoch würden alle auf baldige Lockerungen hoffen, um wieder gemeinsam trainieren zu können. Das mache mehr Spaß und sei eine größere Motivation.