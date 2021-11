Trotz Corona 10 Aktionen beim Kinderschutzbund 2020

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Jahresversammlung des Kinderschutzbundes Bad Waldsee wurde der Vorsitzende Walter Ritter sowie die Schriftführerin Traudel Bernhardt für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Obwohl 2020 ab März die Hausaufgabenbetreuung und die Kinderaktionen endeten, konnte Walter Ritter stolz auf zehn Aktivitäten und Projekte verweisen.

Nach den traditionellen Fasnetsdiscos für die 10- bis 15-Jährigen beschloss der Vorstand, Alleinerziehende finanziell zu unterstützen. So erhielten 75 Alleinerziehende Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils 100 Euro. Kurz vor Weihnachten wurde die Gutscheinaktion wiederholt. 30 Vorschulkinder aus Bad Waldsee und Aulendorf wurden mit einem neuen Schulranzen beschenkt.16 Grundschulkinder erlebten im Sommer wieder eine abenteuerliche Naturwoche im Tannenbühl. In den Sommerferien startete der Kinderschutzbund mit kostenlosen Schwimmkursen.

Der Schatzmeister Karl Schöpner legte einen ausgeglichenen Finanzbericht vor. Aktuell konnte Walter Ritter vermelden, dass die Hausaufgabenbetreuung bereits wieder voll im Gang ist und zwei Luftreiniger im Einsatz sind. Abschließend wurden noch Gisela Riedesser und Michael Kaiser für 10 Jahre Mitarbeit geehrt.