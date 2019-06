Tromposi spielt in der Klosterkirche

Posaunenklänge sowie Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten erwarten die Zuhörer beim Konzert des Posaunenquartetts Tromposi gemeinsam mit dem Organisten Ludwig Kibler am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr in der Klosterkirche St. Peter und Paul in Reute.

Das Posaunenquartett Tromposi kommt aus dem oberschwäbischen Raum: Matthias Stärk aus Wangen, Klaus Merk aus Eggmannsried, Frank Martin aus Ochsenhausen (alle Tenorposaunen) und Karl Bertsch aus Laupheim (Bassposaune) existiert als Gruppe seit 1997. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten.