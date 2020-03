„Trivola“ besingen „römische Verhältnisse“

Anlässlich des 280. Geburtstags der Malerin Angelika Kauffmann, der sich 2021 jährt, beginnt die Gruppe „Trivola“ bereits heuer ihre Tour und gibt am Mittwoch, 11. März, in der Stadtbuchhandlung mit der Aufführung „Römische Verhältnisse 1786 bis 1788“ eine Kostprobe. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Ravensburger Straße 5 in Bad Waldsee. Der Eintritt ist frei.

Mit ihrer eigenen ersten Italienreise in den 70er-Jahren nehmen Angela Mereth-Wiesmüller (Gesang, Gitarre), Armin Grotewahl (literarischer Moderator) und Egon Miller (Piano) laut Ankündigung musikalisch und literarisch Bezug zur ersten Alpenüberquerung von Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1786. Angekommen im „Land der deutschen Sehnsucht“ hätte Goethe etwas von jener Lebensfreude erfahren, die ihn zu ganz neuen, bislang unbekannten Taten animierte: Er wird gesellig. Als er zudem die Malerin Angelika Kauffmann kennenlernt, wird er glücklich, heißt es weiter. An diesem Abend werde Malerin Angelika Kauffmann als bedeutende Künstlerin und als außergewöhnliche Frau jene Anerkennung zuteil, die ihr nach Meinung von „Trivola“ bislang vorenthalten wurde.