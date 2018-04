Trio Infernal spielt am 4. Mai im Aulendorfer Kulturkeller

Das Trio Infernal gibt am Freitag, 4. Mai, ab 20 Uhr im Kulturkeller des evangelischen Familienzentrums, Burghaldenweg 10, ein vielseitiges Programm aus verschiedenen Musikepochen – von den Beatles über Mozart bis hin zu Sting und Sinatra.

Wie der Veranstalter weiter mitteilt, haben die drei Musikerinnen aus Bad Waldsee außerdem auf ihrer aktuellen „Time for love-Tour“ auch eine Vielzahl von eigenen Songs und Kompositionen im Gepäck, die sie auf ihre eigene Weise durch die ungewöhnliche Besetzung von Sopran (Julia Ritter), Fagott (Nicola Natter) und Kontrabass (Barbara Wirth) erklingen ließen. Mal nachdenklich, mal humorvoll aber immer mit viel Herz und Leidenschaft für die Musik würden Stücke aus der Klassik über Jazz und Swing und Songs der aktuellen Charts erklingen. Es sei eine Liebeserklärung an das Leben, die Liebe selbst und die Musik. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee.