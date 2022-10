Trickdiebe unterwegs – Polizei warnt

In der Region waren laut Polizeibericht am Montag erneut Trickdiebe unterwegs, die es auf das Bargeld ihrer Opfer abgesehen hatten. In Wangen wurde eine 85-Jährige nach einem Besuch bei ihrer Bank in der Gegenbauerstraße von einem Mann angesprochen, der sie bat, ihr eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Während die Seniorin in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, entwendete der Dieb einen Umschlag mit zuvor abgehobenem Bargeld.

In Bad Waldsee wurde kurz nach 16 Uhr ein 86-jähriger Mann von einem Unbekannten angesprochen. Der Senior war zuvor auf der Bank und befand sich bereits wieder in seinem Fahrzeug in der Schlossstraße, als der Täter an seine Scheibe klopfte und darum bat, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Während der 86-Jährige hilfsbereit Kleingeld zusammensuchte, bediente sich der Unbekannte an einem Kuvert mit Bargeld aus dem Fahrzeuginnern.

Der Täter in Bad Waldsee soll etwa 40 Jahre alt, von zierlicher Statur und etwa 170 bis 175 Zentimerter groß gewesen sein. In Wangen wird der Mann etwas älter, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. In beiden Fällen hatte der Dieb südosteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle kurze Haare. Er könnte möglicherweise seine dunkle Hose getragen haben.

Zeugen, die den Trickdiebe jeweils gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 oder Tel. 07524 / 404 30 bei der Polizei zu melden. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor dieser Art des Trickdiebstahls. Der oder die Täter haben ihre Opfer mutmaßlich bereits zuvor beim Gang zur Bank ausgespäht und im Anschluss die Gutmütigkeit der Senioren ausgenutzt. Die Polizei rät: Wechseln Sie keinem Fremden Münzgeld! Geben Sie vor allem nie Ihre Geldbörse aus der Hand und lassen Sie den Fremden keinesfalls in den geöffneten Geldbeutel oder Ihre Tasche greifen. Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.