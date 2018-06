Trickbetrüger sind nicht erfolgreich

Erneut berichtet die Polizei von einer Häufung betrügerischer Anrufe. In insgesamt sieben Fällen berichten Menschen in der Region – in Berg, Wangen, Isny, Bad Saulgau aber auch in Bad Waldsee – von verdächtigen Anrufen nach dem sogenannten Enkeltrick. Eine unbekannte Person habe sie angerufen, sich als Verwandter ausgegeben und zum Teil fünfstellige Euro-Beträge gefordert. Laut Polizei haben sich die Angerufenen vorbildlich verhalten. Sie lehnten die Zahlungen ab und wandten sich an die Polizei.

