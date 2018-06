Triathlet Bochtler wird Weltmeister auf Hawaii

Triathlet Gerhard Bochtler von der TG Bad Waldsee hat beim legendären Ironman auf Hawaii den Sieg in der Altersklasse 55 bis 59 geholt und darf sich jetzt Weltmeister nennen. Mit einer erstklassigen Gesamtzeit von knapp über zehn Stunden nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem Marathon (42,195 Kilometer) kam Bochtler rund vier Minuten vor dem Zweitplatzierten ins Ziel.

Bochtler absolvierte das Schwimmen in 1:05:04 Stunden und musste damit einige Konkurrenten zunächst ziehen lassen. Mit einer überragenden Leistung auf dem Rad in der Zeit von 5:02:01 Stunden setzte er sich in seiner Altersklasse aber an die Spitze des Feldes. Den abschließenden Marathon absolvierte der Bad Waldseer in 3:48:43 Stunden und kam in der Gesamtzeit von 10:02:28 Stunden als Sieger und neuer Weltmeister ins Ziel. Zweiter wurde der Deutsche Jorn Lauk (10:06:44) vor dem US-Amerikaner Barry Lewis (10:17:47).

Der 55-jährige Bochtler hatte mit dem Altersklassen-Sieg beim Ironman über die Langdistanz in Zürich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii geschafft. Es war bereits Bochtlers zweite Teilnahme bei der Triathlon-WM auf Hawaii. 1997 brauchte er für die Langdistanz 10:17:47 Stunden.