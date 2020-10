Tresor aus Wohnhaus gestohlen

Ein Möbeltresor ist in der vergangenen Woche aus dem Wohnhaus eines 85-Jährigen in Bad Waldsee gestohlen worden. Das leere Behältnis wurde in der näheren Umgebung in einem Waldstück aufgefunden. In dem Tresor hatten sich Bargeld und persönliche Dokumente befunden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nun, wie es zu dem Diebstahl kam.