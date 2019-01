Die Kurseelsorge Bad Waldsee bietet am Dienstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr in der Säulenhalle der Hofgartenklinik einen Reisebericht zur Schweiz an. Beim Vortrag bestimmen die Zuhörer Inhalt und Verlauf der Reise – es gibt keine Vorgaben, aber eine Vielzahl beeindruckender Bilder aus der Schweiz. Als Spezialist in Sachen Schweizreisen war Dietmar Hermanutz in den zurückliegenden Jahren oftmals dort. Der Eintritt ist frei. Foto: Hermanuz