Treffen des Fördervereins von „Concordia“ im September

Der Förderverein des Musikvereins „Concordia“ Michelwinnaden e.V. hielt am 24.09.2021 die Generalversammlung für das Vereinsjahr 2020 ab.

Nach der Begrüßung begann der Vorsitzende Daniel Schmid seinen Bericht mit einer Bestandsaufnahme zur Jugendausbildung welche beim Musikverein vom Förderverein organisiert wird. Der Förderverein betreut insgesamt 33 Nachwuchsmusiker.

Aus Coronagründen bietet der Förderverein keine Musikalische Früherziehung an. Sobald dies wieder möglich ist, wird darüber informiert. An der Blockflöte werden acht Kids ausgebildet. Daniel Schmid bedankte sich bei den Ausbilderinnen Kristina Hepp und Elvira Bohner. Die Ausbildung der Jungmusikanten war teilweise nur online möglich, was nicht ganz einfach war, aber dadurch musste der Unterricht nicht unterbrochen werden. Die vereinseigene Jugendkapelle pausiert coronabedingt seit März 2020. Daniel Schmid informierte auch über den Probenbetrieb beim Jugendblasorchester und, dass der Dirigent teilweise auf seine Bezahlung verzichtet hätte. Im vergangenen Jahr hat es auch einen Wechsel bei der Organisation des JBO gegeben, da der langjährige Manager Klaus Wachter sein Amt an Katharina Heine abgegeben hätte. Infos gab es auch zu den D-Kursen. Der Vorstand dankte auch den Spendern und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben für deren Unterstützung beim Crowdfunding-Projekt. Er endete seinen Bericht mit der Hoffnung auf eine Besserung der Corona-Situation, damit bald wieder Aktionen in der Jugendausbildung möglich sind.

Als nächstes folgte der Bericht der Schriftführerin Margit Spehn. Sie erinnerte noch an die bis zur Fasnet 2020 durchgeführten Aktionen. Anschließen informierte Kassierer Thomas Lemmle über die Kassengeschäfte im Jahr 2020. Nachdem die Jugendausbildung und auch die Kosten die ganze Zeit durchgelaufen wären, jedoch die Einnahmen der abgesagten Veranstaltungen weggebrochen sind, konnte er nur ein Minus beim Jahresabschluss verkünden. Beim Punkt Verschiedenes bedankte sich Johannes Hepp als Vorstand des Musikvereins bei der Vorstandschaft des Fördervereins. Er dankte den Jungmusikern auch in einem nicht ganz einfachen Ausbildungsjahr fürs Mitmachen.

Zum Abschluss bedankte sich Daniel Schmid bei allen Spendern, die das Loch in der Vereinskasse etwas abgefedert hätten. Er bedankte sich bei den Eltern für deren Unterstützung und bei der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit.