„Traumtag“ bringt 4600 Euro für Flüchtlingshilfe in der Ukraine

Der Spendentag beim Mühlbergstüble in Steinach war ein voller Erfolg. Nicht nur das Wetter hat sein Bestes gegeben, alle Beteiligten sind zur Hochform aufgelaufen. Oliver Elser und seine Lebensgefährtin Valentyna Kompaniiets sind nach diesem „Traumtag“ überwältigt und freuen sich riesig über das tolle Ergebnis. Insgesamt 4600 Euro sind zusammengekommen und wurden bereits in die Ukraine überwiesen.

Es ist den beiden ein Anliegen, allen Sponsoren, Mitwirkenden und Gästen dieses Tages zu danken. Die Waldseer Band Grooving Hearts sorgte ohne Gage für beste Stimmung. Das von der Waldseer Künstlerin Barbara Birk gespendete Bild ersteigerte Jürgen Hanft – besser bekannt als „Chicken“ – für 350 Euro. Von der Familie Reinhold Karg kam eine großzügige Einzelspende. Joe Mägerlein führte durch das Programm, Claudia und Sigi Netzer hielten die ganze Veranstaltung fotografisch fest. Das Ravensburger Unternehmen Protec stellte kostenfrei Sicherheitskräfte. Und nicht zuletzt füllten die fast 200 Gäste die Spendenkasse, nicht nur mit ihrem Eintrittsgeld.

Das Geld wurde direkt an die Pfarrei der Göttlichen Barmherzigkeit in Schytomyr überwiesen, einer bombardierten Großstadt westlich von Kiew. In der Pfarrei suchen viele Flüchtlinge Zuflucht, sie werden dort mit dem Nötigsten versorgt.