„Traumschiff“-Kapitän macht Station in Bad Waldsee

Der bundesweit bekannte Schauspieler Sascha Hehn hat am Montag in Bad Waldsee sein nagelneues Hymer-Wohnmobil abgeholt. „Ich bin heute der glücklichste Mensch“, sagte er bei der Schlüsselübergabe im Erwin-Hymer-Center. Für den 64-Jährigen, der durch Rollen in der Serie „Schwarzwaldklinik“ sowie in der Fernsehreihe „Das Traumschiff“ berühmt wurde, sei Camping ein Stück Freiheit.

Wie der passionierte Fischer und Hobbyjäger berichtete, sei er schon immer ein Camper und nutze das Wohnmobil sowohl als Rückzugsort bei Drehterminen als auch für Ausflüge in die Natur – beispielsweise nach Rumänien, wo er gerne auf Wildschweinjagd geht. Schon vor vielen Jahren hatte er bereits ein Hymer-Wohnmobil und sei damit an den Ebro im Nordosten Spaniens zum Angeln gefahren. Das neue Fahrzeug sei nun bereits sein zweites Wohnmobil aus der Kurstadt. „Wenn man einmal ein Hymer-Mobil hatte, kommt man immer wieder darauf zurück“, schwärmte er. Sein neues Modell ML 560 4x4 hat Allradantrieb und kostet in dieser Ausführung samt Ausstattung knapp 100 000 Euro, erläuterte Reinhold Beller, Geschäftsführer des Erwin-Hymer-Centers, auf Nachfrage.

Für Verkaufsberater Thommy Hund war der Kauf ein besonders schönes Ereignis. „Ich hatte ihn beim Verkaufsgespräch zuerst nicht erkannt, denn er trug Bart und Wollmütze und hatte ja keine Kapitänsmütze auf“, erzählte Hund schmunzelnd. „Dann war irgendwann klar, wer er ist. Wir hatten es sehr lustig und nett.“

Am 28. November ist Hehn, der nach seinem im Frühjahr verkündeten Ausstieg aus dem „Traumschiff“ am Montag von einigen neuen Fernsehprojekten für das kommende Jahr sprach, erneut zu Gast in Bad Waldsee. Dann bekommt er in sein Wohnmobil einen Gastank eingebaut. Übrigens: Die bereits abgedrehten Filme „Hawaii“ und „Japan“ mit Sascha Hehn als „Traumschiff“-Kapitän sind an Weihnachten 2018 und Neujahr 2019 zu sehen – allerdings ohne Hymer-Wohnmobil.