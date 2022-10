„Trauma trifft Trost“: Rehaseelsorgende aus dem ganzen Land in Bad Waldsee

Reha-Seelsorge ist ein kirchlicher Auftrag auf Zeit, der sich als ökumenischer Dienst an Rehapatientinnen und -patienten richtet und sich als heilender Dienst gemäß des Auftrags Jesu' „zu verkünden und zu heilen“, versteht. Dazu zählt auch das Verständnis von Gesundheit als „geistliche Aufgabe“. Die Reha-Seelsorge gibt deshalb Hilfestellung bei der Stärkung der geistigen und spirituellen Kräfte zur Bewältigung der damit verbundenen Lebens- und Sinnfragen und entlastet den Menschen vom Zwang zur Leistung und zur Gesundheit. Entlastung vom stressigen Alltag ist deshalb ein zentrales Thema für Patienten und Gästen in Heilbädern wie Bad Waldsee, wo Verena Engels-Reiniger (evangelisch) und Egon Wieland (katholisch) die Reha-Seelsorge verkörpern.

In vielen Heilbädern spielt die Reha-Seelsorge eine wichtige Rolle. Die Stärkung der spirituellen Kräfte soll dazu beitragen, dass die Gäste nach stationären Klinikaufenthalten gestärkt, gesünder, ein wenig froher und zuversichtlicher heimkehren können.

Um sich auch einmal gegenseitig zu stärken, haben sich diese Woche 30 evangelische und katholische Rehaseelsorgende aus dem ganzen Land in Bad Waldsee zum fachlichen Austausch versammelt. Im Mittelpunkt der ökumenischen Studientagung stand der seelsorgliche Umgang mit belastenden, traumatisierenden Erfahrungen, wie sie Patientinnen und Patienten nach medizinischen Diagnosen oder anderen Krisen machen müssen.

Signal ökumenischer Verbundenheit

Nachdem mit dem Waldseer Rehaseelsorger und Pastoralreferenten Egon Wieland der Hauptorganisator der Zusammenkunft auf katholischer Seite erkrankt war, hieß seine evangelische Amtskollegin Pfarrerin Verena Engels-Reiniger die Rehaseelsorgenden willkommen. Neben dem Präsidenten des baden-württembergischen Heilbäderverbandes, Fritz Link, war bei der Eröffnung im katholischen Gemeindehaus auch der Waldseer Oberbürgermeister zugegen.

Matthias Henne fand es „bemerkenswert“, dass sich Rehaseelsorgende „aus gleich vier kirchlichen Institutionen“ (Diözese Rottenburg-Stuttgart, Erzdiözese Freiburg, Evangelische Landeskirche Württemberg und Baden) in der oberschwäbischen Bäderstadt trafen. „Das ist ein ganz deutliches Signal ökumenischer Verbundenheit, wie sie auch im Alltag zwischen den beiden Kirchen hier am Ort gelebt wird“, betonte der OB in seinem Grußwort.

Er stellte fest, dass „nicht nur Bad Waldsee gut tut“, wie es im Werbeslogan der Kurstadt heißt. „Auch die Seelsorge an unseren Rehakliniken 'tut gut', weil Menschen wie Sie hier Ansprechpartner sind für Patienten und Beschäftigte, sich Zeit nehmen für deren Belange, ganzheitlich denken und den Menschen mit Körper, Geist und Seele betrachten – das ist es, was wirklich gut tut“, unterstrich Henne.

Die eigenen Bedürfnisse nicht vergessen

Der OB empfahl den versammelten Seelsorgenden aber auch, ihre eigenen Bedürfnisse nicht außer acht zu lassen und Grenzen nicht zu übersehen. Henne: „Das gilt insbesondere für Sie, die sich von Berufs wegen in andere Menschen einfühlen, die sich mit belastenden, traumatisierenden Erfahrungen direkt an Sie als Rehaseelsorgende wenden.“

Charles Hall, Direktor der Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee, konnte der Tagung nach Angaben Hennes aus Termingründen nicht beiwohnen. Und so folgte an diesem Nachmittag nur noch das Grußwort des Heilbäderverbandes. Präsident Link benannte seelsorgliche Gesprächsimpulse und gemeinsame Übungen in Rehakliniken wie spirituelles Achtsamkeitstrainung oder meditatives Wandern als „wichtig für den fürsorglichen Umgang miteinander“.

Studien zufolge würde Rehaseelsorge „von sehr vielen Patienten gesucht und gebraucht und sie weist gerade in unserer immer herausfordernder werdenden Zeit weiteres Entwicklungs- und Wachstumspotenzial auf“, weiß der Bürgermeister aus Königsfeld im Schwarzwald, der seit 2015 als Präsident den Heilbäderverbandes vertritt.

In der Pandemie nahm der Gesprächsbedarf zu

Das wissen auch die beiden Waldseer Rehaseelsorgenden Engels-Reiniger und Wieland, deren Gesprächsangebote in der Pandemie von Klinikgästen sehr stark nachgefragt wurden. Bekanntlich zogen die Corona-Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen gerade für kranke Menschen in (Reha)Kliniken belastende Erfahrungen nach sich, die dann auch im Mittelpunkt vieler kräftezehrender Gespräche mit der örtlichen Rehaseelsorge standen.

Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung sprach Linda Beeking, psychologische Psychotherapeutin aus Ehingen, über „Trauma trifft Trost“, den die Tagungsteilnehmenden im Alltag ihrem Gegenüber geben (sollten). Das Thema wurde danach in Kleingruppen vertieft und am Abend schloss sich ein ökumenischer Gottesdienst in der Spitalkirche an. Am anderen Tag folgten noch Referate über „Achtsamkeit, Mitgefühl und Trost“, „Rituale zur Psychohygiene und Begleitung“ sowie zur „Heilsamen Berührung bei sich selbst“.