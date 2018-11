Trauerbegleiterin referiert über Tod und Beerdigung

Marie-Luise Hildebrand, Pastoralreferentin und Trauerbegleiterin, hält am Montag, 26. November, einen Vortrag über die Zeit zwischen dem Tod eines Menschen und seiner Beerdigung. Unter dem Titel „Die Kunst des Ausklangs“ referiert sie um 19 Uhr im im Festsaal Wohnpark am Schloss. Hildebrand informiert unter anderem über die vielen Akteure, die in dieser Zeit eine Rolle spielen: Ärzte, Pflegepersonal, Hospizmitarbeiter, Seelsorger, Bestatter und Behörden. Eine sensible und aufmerksame Begleitung hilft den Angehörigen gut Abschied zu nehmen und mit ihrer Trauer leben zu können. Dazu gehört auch die Gestaltung der Bestattung: Über diese „Kunst des Ausklangs“ informiert ein Vortrag mit Gespräch.