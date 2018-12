Trauer und Jubel lagen nah beieinander

Was hat die Waldseer vor 100 Jahren bewegt? Welche prägenden Ereignisse fanden 1918 statt? Und wie hat sich das Leben zu jener Zeit in Waldsee abgespielt? Der ehemalige Geschichtslehrer und Buchautor Alfred Weißhaupt hat dazu recherchiert und interessante Informationen zusammengetragen:

„Der Krieg war zu Ende, doch die Schreckensmeldungen hörten nicht auf. „Die tieftrauernde Gattin mit ihren 4 Kindern.“ – Welches Leid brachte der Krieg über viele Familien – auch in Waldsee. 147 Namen von getöteten Soldaten sind heute auf dem Kriegerdenkmal im Hauptfriedhof verzeichnet.

Daneben der Jubel in der einen oder anderen Familie über die Rückkehrer. So beim Muschelbeck am Schwanenberg in Waldsee, der – vom Krieg zurückgekehrt – seine Bäckerei wieder öffnet, oder beim Uhrmacher Stärk, der sein Geschäft kurz vor Weihnachten 1918 wieder aufnehmen kann. Die Bäckerei Muschel wird im Dezember kurz nach der Wiedereröffnung im Übrigen vom Arbeiter- und Bauernrat kontrolliert. Es ist dies eine der wenigen Aktionen des Rates, die überliefert ist. Kontrolliert wird die Verwendung des zugeteilten Mehls durch den Bäcker, der dem Rat gegenüber Rechenschaft schuldig ist. Entdeckt wird keine Unregelmäßigkeit, doch der Bäcker beschwert sich, weil die Räte recht grob und unhöflich vorgegangen sein sollen.

Von Wahlen und Stimmen

In Berlin tagte vom 16. bis 20. Dezember 1918 die „Deligiertenkonferenz der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands“. Parlamentarismus oder Rätesystem stand auf der Tagesordnung. Der Antrag der Unabhängigen Sozialisten, „unter allen Umständen“ am Rätesystem als Grundlage der neuen Verfassung festzuhalten wurde mit 344 gegen 98 Stimmen abgelehnt. Mit 400 gegen 50 Stimmen wurde beschlossen, die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung am 19. Januar 1919 durchzuführen – gerade einmal einen Monat später. Und in Württemberg sollten eine Woche zuvor, am 12. Januar 1919, auch noch Wahlen zum Landtag stattfinden.

Wahlkampf im Eiltempo, Listenaufstellung im Schnelldurchgang in diesen Wochen, in denen im Oberamt Waldsee auch noch versucht wurde, die Arbeiterschaft zur Gewerkschaftsbildung zu bewegen. Bei den Holzarbeitern scheint dies den SPD-Vertretern gelungen zu sein. 33 Holzarbeiter traten am 4. Dezember der neugegründeten Ortsgruppe bei, und bei einer Versammlung dieser Gewerkschaft am 10. Dezember waren es bereits 50 Mitglieder. Auch die Metallarbeiter melden dem Waldseer Wochenblatt im Dezember die Gründung eines Ortsverbands mit 50 Mitgliedern.

Die Zentrumspartei – unterstützt durch die örtliche Presse – hatte im beginnenden Wahlkampf eindeutige Vorteile gegenüber den anderen Gruppierungen. Das Zentrum bestand bereits im Kaiserreich, konnte sich auf die alten Strukturen und vor allem auf die Katholische Kirche verlassen. Dabei traten die katholischen Geistlichen auf den Wahlversammlungen der Partei nicht nur als Organisatoren auf, sondern selbst auch als Redner. Sie malten den Untergang der Zivilisation an die Wand, wenn die Sozialdemokraten an die Macht kämen und forderten vor allem die Frauen auf, ihr neugewonnenes Wahlrecht durch Stimmabgabe für das Zentrum zu benutzen.

Von Namen und Berufen

Klar benachteiligt waren die Neugründungen in Waldsee: die SPD und die Liberalen. Es gab noch keine Ortsgruppen in Waldsee und so behalf sich die DDP, die Deutsche Demokratische Partei damit, dass eine Ansammlung von Bürgern zu einer Wahlversammlung mit dem Abgeordneten Fischer in die Städtische Turnhalle am 31. Dezember einlud. Wenn man die Namen und Berufe liest, kommt einem die Kandidatenliste der „Freien Wähler“ in der Gegenwart in den Sinn. Die geballte selbstständige Prominenz des Ortes unterstützte damals die DDP.

Das schien auch nötig, denn das Zentrum kündigte für den 3. Januar 1919 eine Wahlversammlung mit Weihbischof Sproll als Hauptredner an. Der kandidierte auf der Zentrumsliste für die Landtagswahlen ganz offiziell auf Platz 3.

Die aus dem Königreich weiterbestehende Stadtverwaltung unter dem ehemals königlichen Stadtschultheißen Lang hält sich in dieser Zeit im Hintergrund. Man macht Verwaltung wie üblich und wie notwendig. Auch mit den „Neujahrswunsch – Enthebungskarten“ zugunsten armer Schulkinder. Eine Zuwendung hierfür hat die Veröffentlichung des Spenders in der Zeitung zur Folge. Von A wie Albrecht (Wachswarenfabrikant) bis W wie Winter (Kaufmann) findet man so ein komplettes „Who is Who“ des Waldseer Bürgertums in der Silvesterausgabe des Blattes. Verteilt werden die Spenden im Januar dann übrigens nicht vom Arbeiter- und Bauernrat, der für die Unterstützung der Armen eigentlich zuständig wäre, sondern vom weiterbestehenden Gemeinderat der Stadt und der alten Stadtverwaltung.“