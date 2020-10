Traudl Walter feiert 90. Geburtstag

„Mir geht es richtig gut, ich bin sehr glücklich und zufrieden“ sagt Jubilarin Traudl Walter. Sie hat kürzlich ihren 90. Geburtstag mit ihrer Familie, Freunden und Vereinsvertretern gefeiert, die ihr in ihrem Garten nach und nach gratuliert hatten, wie die Stadtverwaltung nun mitteilt. Im Namen von Bürgermeister Matthias Henne hätten Johanna Hess und Brigitte Göppel Glückwünsche und eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreicht.

Traudl Walter ist in Hohenelbe im Riesengebirge, im ehemaligen Sudentenland, mit zwei jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Mit gerade mal 14 Jahren ist sie von ihrer Familie getrennt und für ein Jahr zur Zwangsarbeit auf einen tschechischen Bauernhof verschleppt worden. „Die Milch der Kühe hat mich am Leben erhalten, wir mussten nur arbeiten und haben fast nichts zu essen bekommen“, erinnere sich die Jubilarin an die schlimmste Zeit ihres Lebens zurück. Nach einem Jahr wurde sie von der Polizei zur Aussiedelung abgeholt. In Bayern habe die Familie ein Quartier in Berchtesgaden auf dem Obersalzberggefunden. Da in Bayern zu dieser Zeit sehr viele Vertriebene lebten, gab es kaum Arbeit und so habe sie ein Angebot, in England in einer Weberei zu arbeiten, angenommen. Nach zwei Jahren konnte sie zu ihrer Familie zurückkehren, die mittlerweile in Bad Waldsee wohnte. Hier habe sie eine Stelle als Buchhalterin gefunden.

Auf ihre drei Töchter, Brigitte, Karin und Ingrid ist Walter stolz – ebenso auf ihre zwei Enkeltöchter und die beiden Enkelsöhne. Fit halte sie die tägliche Haus- und Gartenarbeit. „Ich brauch keinen Rollator, ich halte mich am Schubkarren fest“, wird Traudl Walter zitiert.

Auch in verschiedenen Vereinen ist Traudl Walter seit Jahrzehnten aktiv, dazu gehörten der Turnverein (TG) und der Narrenclub Achstein, die Ski- und Bergsteigerzunft und der Gartenbauverein Bad Waldsee sowie der Bezirksverband für Obstbau.