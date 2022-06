Traktor überholt: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8034 zwischen Michelwinnaden und Englerts zugezogen. Das teilte die Polizei mit.

Beim Überholen eines Traktors hat der 25-jährige Zweiradfahrer laut Polizeibericht übersehen, dass der 23-jährige Traktorfahrer im Begriff war, nach links auf einen landwirtschaftlichen Betrieb abzubiegen.

Der Zweiradfahrer touchierte in der Folge ein Hinterrad des Traktors und stürzte. Hierbei zog sich der 25-Jährige schwere Verletzungen zu, weshalb er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Während an dem Traktor kein Sachschaden entstand, wird dieser am Zweirad auf etwa 1000 Euro beziffert.