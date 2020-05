Nicht nur die Menschen und Unternehmen in der Stadt, sondern auch auf dem Land seien ihm wichtig, sagt der Bad Waldseer Bürgermeister Matthias Henne. Am 13. Mai war er in Mennisweiler zu Gast und besuchte das Neyer-Forum. Mit dabei waren die Familienmitglieder von Neyer Landtechnik und Neyer Stahltechnik. Das teilt die Stadt mit.

Unter anderem wurde das Thema Breitbandausbau angesprochen. Eine gute Internetversorgung sei dem Unternehmen sehr wichtig, gerade auch für den stetig wachsenden Online-Handel bei Neyer, sagte Christoph Neyer. Es müsse nicht unbedingt die oft angekündigte Datenautobahn sein – dem Unternehmen würde auch eine „Landstraße“ genügen – Hauptsache sei, dass sie schnell realisiert werde. Bürgermeister Matthias Henne betonte, dass ihm dieses Thema sehr am Herzen liege. Für die Stadtverwaltung sei klar, dass der Ausbau trotz der Corona-Krise Priorität habe und seitens der Stadt vorangetrieben werde. „Das wird und muss Zukunftsthema sein“, so Henne.

Weiter wollte der Bürgermeister wissen, wie der Betrieb mit der Corona-Krise klarkomme. Die Nachfrage nach modernen Maschinen und Geräten sei nach wie vor vorhanden, ließen ihn die Unternehmer wissen. Es seien allerdings teilweise Lieferschwierigkeiten zu verzeichnen. Man sei jedoch in der glücklichen Lage, über einen guten Maschinenbestand und ein großes Ersatzteillager zu verfügen.

Neyer kann auf eine über 180-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken, bei der sich der Betrieb ständig neu und zukunftsfähig ausgerichtet hat. Neyer Landtechnik zähle zu den führenden Landtechnik-Fachbetrieben in der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben und verfüge über kompetente Mitarbeiter, modernste Ausstattung sowie ein umfangreiches Serviceangebot.

Das Unternehmen vertreibt laut Pressemitteilung nicht nur Schlepper und landwirtschaftliche Großgeräte und repariere diese. Vielmehr sei die Firma auch Spezialist für automatische Melksysteme und Fütterungstechniken der allerneuesten Generation. Laut Wilhelm Neyer spielt die Automatisierung in der Landwirtschaft eine immer größere Rolle.

Im Jahr 2018 übergab Wilhelm Neyer den Betrieb an Sohn Christoph. Matthias Henne sicherte zu, dass er für die Landwirtschaft immer ein offenes Ohr habe und Unterstützung leisten möchte.

Anschließend informierte Wilhelm Neyer über die Geschichte der Neyers in Mennisweiler. Nach Gespräch mit Bürgermeister Henne besichtigte dieser die Firmenräume mit Ausstellungsraum, Verkaufsraum und Werkstatt.