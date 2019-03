Traditioneller Saisonauftakt des Bad Waldseer Lauffiebers

Beim alljährlichen „Lauf unter Freunden“ trifft sich die Laufsportfamilie der Region zu einem gut organisierten Trainingslauf in Bad Waldsee. Der Start zum „Lauf unter Freunden“ findet am Sonntag, 10. März, um 10 Uhr beim Freibad Bad Waldsee, Robert-Koch-Straße 1, statt. Laut Ankündigung geht es anders als beim „richtigen“ Lauffieber nicht um Zeiten und Platzierungen. Je nach Trainingsstand nutzen demnach die bis zu 200 Teilnehmer die Runde durch die oberschwäbische Moränenlandschaft zu einem gemütlichen Trainingslauf in der Gruppe oder zu einem ersten Leistungstest.

Die Laufgruppe des Bad Waldseer Lauffiebers hat für den Saisonauftakt wieder einen landschaftlich attraktiven Kurs über 21 Kilometer inklusive Verpflegungsstation ausgearbeitet, so die Mitteilung. Auch eine kürzere Variante über 15 Kilometer ist ausgeschildert. Die Streckenführung ist auf der Internetseite des Bad Waldseer Lauffiebers eingestellt und kann für die eigene GPS Laufuhr heruntergeladen werden.

Zum anschließenden Kuchenbuffet sind laut Mitteilung alle Sportler in die Vereinsgaststätte des Rudervereins am Stadtsee eingeladen. Für Dusch- und Umkleidemöglichkeiten ist ebenfalls gesorgt. Die Teilnahme am Lauf, die Benutzung der Duschen und Umkleide sowie das Kuchenbuffet sind kostenlos. Die Veranstaltung ist beim WLV als Landschaftslauf angemeldet.