Nach einem Zusammenprall mit einer Straßenlaterne in Bad Waldsee ist am frühen Donnerstagmorgen an einem Auto Totalschaden entstanden. Die 21-jährige Fahrerin war auf der Haslachstraße in Michelwinnaden unterwegs und kam gegen 0.30 Uhr auf der glatten Straße ins Rutschen. Frontal prallte sie gegen die Laterne, sodass an ihrem Auto ein Schaden von rund 3000 Euro entstand.