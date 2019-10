Tonart singt die zeitlose Musik von Abba

Die Konzerte finden am Freitag, 22. November, und Samstag, 23. November, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Der Eintritt beträgt 13 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Schüler. Karten gibt es ab 22. Oktober in der Stadtbuchhandlung und bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Bad Waldsee sowie per E-Mail an info@tonart-bad-waldsee.de. Im Forum der Firma Neyer Landtechnik in Mennisweiler (Roßberger Straße 50 in Bad Waldsee) erwartet die Konzertbesucher laut Mitteilung ein stimmungsvoller Abend und zudem ausreichend Platz für diejenigen, die bei den Welthits von Abba nicht stillsitzen können. An allen Abenden werden Getränke und Snacks angeboten. Wer im Abba-Outfit zum Konzert kommt, wird mit einem Glas Sekt belohnt.