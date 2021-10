Toller Bambinispieltag beim FV Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Herbstwetter und nicht mehr ganz so kalt wie in den letzten Tagen begrüßte der FV Bad Waldsee als Ausrichter des dritten Bambini Spieltags die Mannschaften aus Reute, Aulendorf, Haisterkirch und Michelwinnaden.

Das Team um Dieter Scholz und Jochen Schaz mit den Trainern Ryad Jilo und Aron Madarsz waren schon früh morgens auf dem Gelände um alles für ihre Gäste zu bereiten. Beide Spielfelder bekamen die klangvollen Namen der Allianz Arena und der Mercedes Benz Arena, was die kleinsten Kicker sehr amüsierte und erfreute. Der Einmarsch aller Beteiligten und deren Anhang wollte gefühlt kein Ende nehmen und es war schön mit anzuschauen, wie sich das Stadion an der Lortzingstraße immer mehr füllte. Pünktlich um 10 Uhr ließ Spieltagesleiter Dieter Scholz die Trillerpfeife erklingen und die Spiele konnten beginnen. Es ist immer wieder toll zu sehen, mit welcher Freude, aber auch Disziplin die Kleinsten Fußball spielen und dabei in der Regel keinen Schiedsrichter und auch fast keine Trainer brauchen. Unstimmigkeiten und kleine Fouls klärt man unkompliziert in der Spielgruppe und weiter geht es.

Die Eltern, Geschwister und Großeltern durften dem Spektakel folgen, gebraucht wurden sie schlussendlich aber nur, um die Kinder nach einem erfolgreichen Spiel zu loben, oder auch mal zu trösten. So konnten sich die Zuschauer dem vielfältigen Angebot am Kiosk widmen und schnell waren Leberkäsewecken, Butterbrezeln und Kuchen bis auf einen kleinen Rest verputzt. Großen Anklang bei allen Kindern fand auch der frisch gemähte Hang am Zuschauerwall. Bald entbrannte eine wilde Heuschlacht und alle hatten großen Spaß.

Nach knapp 3 Stunden intensiven und schönem Kinderfußball trafen sich alle noch zu einem Gruppenfoto und traten dann, nach viel Lob an die Ausrichter, die Heimreise an. Der FV Bad Waldsee freut sich schon heute auf die Frühjahresrunde um alle wieder im Stadion an der Lortzingstraße zu begrüßen.