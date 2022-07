Tolle faire Stimmung am Reutener Durlesbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn es auch etwas mehr Zuschauer verdient gehabt hätte, am Ende gab es von allen Seiten viel Lob für das glänzend organisierte AH-Kleinfeldturnier am Reutener Durlesbach. Bei idealen äußeren Bedingungen und sehr guter Stimmung wurden in zwei Vierer-Vorrundengruppen die Endrundenteilnehmer ermittelt. Titelverteidiger und Gastgeber SV Reute musste sich im Halbfinale knapp dem späteren Turniersieger geschlagen geben, im anderen Halbfinale setzte sich der FV Altshausen gegen den FV Bad Schussenried durch. Im Finale hieß der Sieger dann Renhardsweiler/Braunenweiler, gegen den FV Altshausen gelang ein knapper 2:1-Erfolg.

Bei der anschließenden Siegerehrung durften die Gewinner dann neben einem Sachpreis auch den Wanderpokal in Empfang nehmen. Großen Anteil am sehr fairen Verlauf des Turnieres hatten die beiden umsichtig leitenden Unparteiischen Matthias Ortner und Manfred Obermayer. Erfreulicherweise gab es keine größeren Blessuren. Die teilnehmenden Mannschaften ließen den Abend gemeinsam bei allerbester Stimmung am Verkaufsunterstand „Lounge1950“ ausklingen.