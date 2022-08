Tobias Schanne erfolgreich auf der Langdistanz in Roth

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli hieß es wieder 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen bei der Challenge Roth. Mit dabei war TG Bad Waldsee Triathlet Tobias Schanne. Für Tobias begann bereits um 3 Uhr der sogenannte längste Tag, wie ihn die Triathleten gerne bezeichnen. Nach kurzer Fahrt treffen Tobias und sein Sohn Robin gegen 5.30 Uhr beim Schwimmstart in Hiltpoltstein ein.

Bei idealen Wetterbedingungen beginnt das legendäre Langdistanzrennen mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal. Die Stars der Triathlon Szene betreten das Feld, allen voran die mehrfachen Weltmeister Jan Frodeno und Patrick Lange, gefolgt von der Weltmeisterin Anne Haug. Für Tobias ging es dann endlich um 7 Uhr los. Die ersten 500 m waren für Tobias richtig hart, nach einer Weile hat sich dann das Schwimmerfeld auseinander gezogen und Tobias fand seinen Rhythmus. Nach exakt einer Stunde und einer Minute kam Tobias aus dem Wasser, was für ihn über diese Schwimmdistanz eine neue persönliche Bestzeit bedeutete. Tobias kam relativ schnell durch Wechselzone T1, wo die Athleten vom Schwimmen aufs Rad wechseln.

Dann geht es auf die 180 km lange Radstrecke. Das absolute Highlight auf der Radstrecke ist die Fahrt auf den Solarar Berg. Hier werden die Athleten regelrecht durch den Applaus der Zuschauer den Berg hoch getragen. Oben angekommen wartete dann Robin mit einer Trinkflasche, welche spezielle auf Tobias abgestimmte Inhaltsstoffe hatte, um später keinen Leistungsabriss zu erfahren. Nach 04:55:23 Stunden für 180 Kilometer und rund 1400 Höhenmeter stellte Tobias bereits seine Triathlonzeitfahrmaschine in der Wechselzone 2 ab und machte sich auf den Weg in das Wechselzelt.

Die Laufstrecke führte aus Roth hinaus an den Main-Donau-Kanal, wo dann auch wieder Robin präsent war und Tobias mit Informationen versorgte. Nachdem die erste Hälfte gelaufen war, führte die Laufstrecke vom Kanal zurück nach Roth, durch die Innenstadt wo am Marktplatz die Stimmung bebte. Nach 09:25:45 Stunden lief Tobias in das Zielstadion von Roth ein, wo ihn tausende begeisterte Zuschauer feierten. Es war geschafft, Tobias Schanne von der TG Bad Waldsee erreichte einen herausragenden Gesamtplatz 135, was in seiner Altersklasse Männer 45-49 den siebten Platz bedeutete - eine großartige Leistung.