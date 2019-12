Toa sucht Gastfamilie in Bad Waldsee

Ab Februar 2020 haben Familien in Bad Waldsee und Umgebung wieder die Möglichkeit, ein internationales Gastkind für ein halbes oder ganzes Schuljahr bei sich zu Hause aufzunehmen. Rund 100 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren kommen mit dem Verein „AFS Interkulturelle Begegnungen“ nach Deutschland, um hier in einer Gastfamilie Land und Leute kennenzulernen und sich weiterzuentwickeln. Laut AFS-Pressemitteilung freut sich der 16-jährige Toa aus Japan auf sein Jahr in Deutschland: „Ich bin ein fröhlicher und freundlicher Mensch und voller Neugier, eine andere Kultur kennenzulernen.“

Gastfamilien seien so vielseitig wie die Welt: Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare und Senioren können Jugendlichen aus aller Welt ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten. Wichtig seien ein großes Herz, ein freies Bett, Gastfreundschaft und Neugierde auf eine andere Kultur.

Eine Aufnahme ist für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr möglich. AFS-Mitarbeiter in der Region sowie aus der Geschäftsstelle in Hamburg bereiten laut Pressebericht die Gastfamilien vor und begleiten alle Beteiligten.

Wer ein Gastkind aufnehmen möchten, kann sich im Internet unter www.afs.de/gastfamilie erkundigen oder direkt an die Austauschorganisation AFS wenden unter der Telefonnummer 040 / 399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de wenden.