Tiptoi-Create-Tag kommt gut an

In der Stadtbücherei hat am vergangenen Samstag ein offenes Angebot rund um die frisch veröffentlichten Tiptoi-Create-Stifte stattgefunden, mit denen es möglich ist die eigene Stimme aufzunehmen und in verschiedenen Büchern und Spielen einzufügen. Dadurch ergebe sich laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Potenzial, sich bereits in jungen Jahren kreativ mit traditionellen Medien auseinander zu setzen. Das Angebot wurde von Eltern und Kindern positiv aufgenommen. Die neuen Stifte sowie das restliche Material wurden freundlicherweise von Ravensburger zur Verfügung gestellt und ist ab sofort in der Stadtbücherei ausleihbar. Foto: Stadtverwaltung