Tipps zur besseren Kommunikation in Beziehungen

Das Ehepaar Birgit und Karl Schmidberger, sie Psychologin und er Körpertherapeut, wollen in ihrem kostenlosen Online- Vortrag am Dienstag, 6. April, um 20 Uhr mitteilen wie Konfliktlösung zwischen Paare gelingen kann.

Seit November 2020 befindet sich Deutschland wieder in einem Lockdown. Diese spezielle Corona-Zeit belaste Beziehungen ungemein. Homeoffice, Homeschooling, keine Events, keine Aktivitäten führten dazu, dass Paare viel mehr Zeit miteinander verbringen und dadurch mehr Konflikte auftreten können. Gleichzeitig gebe es weniger Möglichkeiten, die innere Anspannung abzubauen. Kein Vereinssport, keine ablenkenden Hobbys und Kontakte nur über den Bildschirm. So könne sich der Stress in der Partnerbeziehung und in den Familien erhöhen und in vermehrten Streits entladen.

Birgit und Karl Schmidberger sind seit mehr als 30 Jahren glücklich verheiratet und arbeiten als Psychologin und Körpertherapeut seit Jahren mit Paaren und als Seminarleiter. Bei ihrem Online-Vortrag wollen sie zuerst aufzeigen, wie Streit entsteht, was ihn verstärken beziehungsweise eskalieren lassen kann.

Das ist Inhalt des Kurses

Danach geben sie den Zuhörern ein Kommunikationswerkzeug für wertschätzende Kommunikation an die Hand, mit welchem gelernt werden könne, sich zum Einen nicht dauernd ins Wort zu fallen und zum anderen für beide sichtbar werde, wo der andere gerade emotional steht, damit der Streit nicht eskaliert. Um an dem Vortrag teilzunehmen, schicken Interessierte eine E-Mail an die Adresse cmb.schmidberger@t-online.de. Anschließend bekommen die Teilnehmer einen Einladungslink für die Video-Plattform Zoom zugesendet. Der Zugang zu Zoom ist kostenfrei.

Vor einem Jahr wollte das Paar seinen frisch renovierten Seminarraum einweihen, doch durch die Pandemie wurde daraus nichts. Da seit Ende Oktober keine Seminare mehr gemacht werden, dürfen bieten sie derzeit Online-Seminare an. Auch der Bereich Paarberatung könne über Online-Plattformen gemacht werden.