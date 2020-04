Tipps zum Umgang mit Corona-Ängsten

Die Corona-Krise hat das Leben verändert. Doch wie geht man mit dieser Ausnahmesituation, mit der häuslichen Isolation und etwaigen Ängsten am besten um? Heidi Wurm, Psychologin bei den städtischen Rehakliniken und Coach, hat für die „Schwäbischen Zeitung“ eine Reihe von Strategien zusammengestellt:

Beitrag zum Gemeinwohl

„Machen Sie sich bewusst, dass ihr Verhalten ein wesentlicher Beitrag zum Gemeinschaftswohl ist. Denken Sie daran, dass Sie durch Ihr Verhalten andere und sich selbst schützen. Den Sinn und die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zu verstehen, erhöht unsere Bereitschaft zeitweilige Einschränkungen anzunehmen. Seien Sie großzügig und hilfsbereit. Dies reduziert wiederum eigene Ängste und Unsicherheiten.“

Bewusstes Informieren

„Konsumieren Sie Informationen und Medien bewusst. Nehmen Sie Informationen auf – begrenzen Sie diese allerdings, zum Beispiel auf zweimal am Tag. Wählen Sie fundierte Informationsquellen, dies gibt Sicherheit und Orientierung.“

Sturkturierter Tagesablauf

„Strukturieren Sie den Tagesablauf. Machen Sie sich einen schriftlichen Plan für den Tag – für sich alleine oder aber für die ganze Familie – mit Zeiten für Homeoffice, Kinderbetreuung, Hausarbeit, Sport, Entspannung und Essen. Selbst Dinge zu planen, den Tag aktiv zu gestalten, beugt dem Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins vor. Versuchen Sie was Neues auszuprobieren und in Ihren Alltag einzubauen und planen Sie jeden Tag einen Höhepunkt, auf den Sie sich freuen.“

Kontakt mit Freunden und Familie

„Halten Sie Kontakt zu Freunden und Familie. Nutzen Sie ausgiebige Telefonrunden, soziale Medien oder virtuelle Meetingräume mit Bildübertragung um mit Ihren Lieben in Kontakt zu bleiben. Treffen Sie feste Verabredungen und schaffen Sie auch zuhause einen Raum, der der persönlichen Begegnung ähnelt. Das heißt, wenn Sie sich auf einen Kaffee & Kuchen verabreden würden, dann machen Sie das gemeinsam mit Ihren Freunden im virtuellen Raum.“

Bewusstein für die eigene Stärke

„Werden Sie sich eigener Stärken und Ressourcen bewusst. Führen Sie sich vor Augen, welche schwierige Situationen Sie in Ihrem Leben bereits gemeistert haben. Was hat Ihnen hier geholfen? Was hat Ihnen Kraft gegeben?“

Gefühlen Raum geben

„Geben Sie Ihren Gedanken und Gefühlen Raum. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und umgekehrt. Schwierige Gefühlslagen wie Ängste, Hilflosigkeit, Gefühl des Kontrollverlusts sind völlig normal. Versuchen Sie zu akzeptieren, dass diese gerade da sind und machen Sie sich bewusst, dass diese Gefühle und Gedanken wieder vorübergehen. Bei ständigem Grübeln, legen Sie spezielle Grübelzeiten ein: Das heißt pro Tag sich circa 30 Minuten Zeit nehmen, um alle Gedanken aufzuschreiben, die sie belasten. Wann immer dann Sorgen auftauchen, diese auf diese 30 Minuten verschieben.“

Entspannungsübungen machen

„Führen Sie Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen durch, sei es Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Yoga oder Meditation. Entspannung ist der Gegenspieler zu Angst und Anspannung.“

Die Perspektive wechseln

„Wechseln Sie die Perspektive. Machen Sie folgende Übung: Nehmen Sie an, dass Sie Weihnachten 2020 auf das zurückliegende Jahr mit einer großen Zufriedenheit zurückblicken werden. Durch was ist diese Zufriedenheit entstanden? Was ist Positives durch und während der Corona-Zeiten entstanden? Was hat Ihr Leben nachhaltig zum Positiven verändert?“

Regelmäßige Bewegung

„Bewegen Sie sich regelmäßig. Je besser wir uns körperlich fühlen, desto besser geht es auch unserer Psyche.“

Vorübergehende Situation

„Seien Sie sich bewusst, dass die Situation vorübergehen wird. Die aktuelle Lage und Pandemie werden unweigerlich irgendwann zu Ende gehen. Planen Sie Dinge, die Sie machen möchten, auf die Sie sich freuen, wenn sich die Situation wieder entschärft. Drehen Sie Ihren persönlichen Zukunftsfilm: Was werde ich nach der Pandemie tun? Was nicht mehr? Was werde ich Neues machen?“