Das Schreiben von Geschichten kann viel Spaß machen, wenn Abwechslung geboten ist und die Kinder von Fachleuten wie dem Krimiautor Klaus Schuker besucht werden, der eine Schreibwerkstatt mit den Viertklässlern der Durlesbachschule durchführte. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Doch bevor die Kinder ihre eigenen Geschichten schreiben konnten, gab es eine theoretische Einführung: Wie schreibe ich Geschichten so, dass sie wirklich spannend sind? Die Antwort auf diese Frage erarbeitete Schuker mit den Schülern an einem Vormittag. Die Kinder erfuhren dabei, dass Geschichten lebendig werden, wenn sie einige Grundsätze beachten: So handelt ein Held aus positiven Gefühlen wie Liebe oder Hilfsbereitschaft, der böse Gegenspieler dagegen aus Rache, Neid oder Habsucht. Dabei dürfen in der wörtlichen Rede durchaus auch einmal Schimpfwörter vorkommen, wenn sie notwendig sind, wie der Autor gemäß dem Pressetext schmunzelnd erklärte. Die einzelnen Punkte wurden mit Beispielen sehr anschaulich verdeutlicht.

Danach folgte der praktische Teil der Schreibwerkstatt. Die jungen Autoren überlegten sich eine Geschichte und schrieben dazu ein Drehbuch. Bedingung war allerdings, dass von jedem Gruppenmitglied mindestens ein Vorschlag aufgenommen werden musste. Kurz danach ging es ans Schreiben. Hier wurde den Kindern einiges abverlangt. Sie schrieben in Gruppen zu viert oder zu fünft jeweils eine Geschichte: Dabei entstanden Krimis, Gruselgeschichten und eine Liebesgeschichte.

In dieser Arbeitsphase war Teamgeist gefragt: Jeder Satz musste besprochen und mit den Gruppenmitgliedern abgestimmt werden. Schwächere Aufsatzschreiber profitierten hier sehr von den stärkeren. Sie erfuhren, worauf es ankam und wie auch ihre Ideen Satz für Satz Gestalt annahmen. Ebenso profitierten die Stärkeren: Sie konnten nicht einfach loslegen, sondern mussten sich auseinandersetzen, andere Ideen und Vorschläge gelten lassen, Standpunkte vertreten. Deshalb sei diese Form des Unterrichts durchaus als eine Art „Gewaltprävention“ zu sehen, heißt es in der Pressemitteilung, da das Miteinander, das Eingehen aufeinander und das gegenseitige Zuhören stark gefördert werden. Außerdem spielt Teamfähigkeit im Berufsleben eine immer größere Rolle und hier wurde diese Kompetenz in besonderem Maße geschult.

Schuker übernahm während der beiden intensiven Arbeitstage die Beratungsfunktion. Die einzelnen Gruppen bekamen Tipps, wie ihre Geschichten inhaltlich besser werden könnten. Dann kam die Phase der Überarbeitun, bei der alles nochmal verbessert und überarbeitet wurde. Anschließend tippten einige Kinder die Geschichten am PC, andere gestalteten ansprechende Plakate. Im Unterricht wurde das Vorlesen und die Präsentation geübt, dass unter dem Motto LLD: Laut – Langsam – Deutlich stand.

Die Präsentation der Geschichten vor den Eltern bildete schließlich den krönenden Abschluss des Projekts. Jedes der 25 Kinder las einen Teil einer Geschichte vor großem Publikum vor, wozu schon eine Menge Mut gehört. Mit begeistertem Applaus wurde die Arbeit der Autoren denn auch gewürdigt.