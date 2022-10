Tipps um nachhaltig zu investieren

Beim vierten Netzwerktreffen im Rahmen des Projekts „Starke Frauen – starkes Land“, das am Dienstag, 22. November, in den Räumlichkeiten der LBV-Unternehmensberatungsdienste in Bad Waldsee stattfindet, geht es um das Thema Investitionen. Darauf weist der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern in einer Pressemitteilung hin. Alle Bäuerinnen und Unternehmerinnen aus der Region können an der Veranstaltung, die von 9.30 bis 16.30 Uhr dauert, teilnehmen, die Mitgliedschaft beim Landfrauenverband ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Am Vormittag hält Referentin Karin Hampel, Betriebswirtin und Investmentberaterin bei der LBV-U, einen Impulsvortrag mit dem Titel „Nachhaltig investieren“. Hampel gibt dabei wertvolle Tipps zum Thema Anlagen in Sachwerte wie Aktien und Fonds. Mit Projektleiterin und Moderatorin Stephanie Lange findet am Nachmittag ein Workshop statt, der den Lebensalltag der Frauen beleuchten soll. Wo liegen die Chancen und Risiken im Lebensmodell „Familienbetrieb“? Wie sind die Erfahrungen der Teilnehmerinnen? Der Fokus soll hier auf dem Austausch mit Gleichgesinnten und der Präsentation konkreter, bewährter Hilfsangebote liegen.

Für Frauen im Familienbetrieb sei der Alltag mit besonderen Herausforderungen verbunden, heißt es in der Ankündigung – ob im Betrieb, in der Familie oder ganz persönlich. Soziale und wirtschaftliche Themen müssten gemanagt werden, auf dem Betrieb, in der Familie und mit den Mitarbeitenden. Vielfältige Rollen werden von den Frauen ausgefüllt – als Unternehmerin, Chefin, Partnerin, Ehefrau und häufig auch Mutter und Tochter oder Schwiegertochter. Die Überlastung sei immer nur einen Schritt entfernt.

Hier setze das Projekt „Starke Frauen – starkes Land“ an, gefördert vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Es beinhaltet eine sozioökonomische Beratung für Frauen im ländlichen Raum, das heißt für Bäuerinnen und Unternehmerinnen gleichermaßen. In Form von Vorträgen und Workshops gehe es dabei um konkrete Hilfestellung und Unterstützung auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Nicht weniger wichtig sei daneben der Austausch mit gleichgesinnten Frauen in einem Netzwerk, das als fester Anker fungieren soll und letztendlich zur Stärkung der eigenen Rolle als Unternehmerin beitrage.