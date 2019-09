Timo Funk siegt auf der Grabener Höhe

Bereits zum 29. Mal hat das Radrennen hinauf zur Grabener Höhe, dem Bad Waldseer „Alpe d'Huez“ stattgefunden. Erneut konnte der Veranstalter die LRG Möhre Bad Waldsee ein großes und leistungsstarkes Teilnehmerfeld auf die Strecke schicken. 117 Radsportler vorwiegend aus der Region Bodensee, Oberschwaben, Allgäu aber auch von Süddeutschland und weiter her.

Das Teilnehmerfeld bot wieder ein buntes Bild an Radsportlern aller Alters- und Leistungsklassen. Vom Grabener Höhe-Debütanten über den ambitionierten Hobby- bis zum Leistungssportler, vom zehnjährigen Schüler bis zur alljährlich teilnehmenden Lydia Ettenhofer in der Klasse der 70-Jährigen. Zahlreiche Radsportgruppen waren wieder angereist, wie zum Beispiel der Radtreff Biberach, welcher die Veranstaltung zur Austragung der alljährlichen Vereinsmeisterschaft benutzt. Für alle war das gemeinsame Ziel: „So schnell wie möglich hinauf zur Grabener Höhe".

Am schnellsten schaffte dies in diesem Jahr Timo Funk vom VCR Regensburg, der die zehn Kilometer lange und mit 178 Höhenmetern sehr anspruchsvolle Strecke, in einer Zeit von 15:54 Minuten bewältigte. Knapp dahinter folgte auf Platz zwei mit 15:57 Minuten Jürgen Amann (Betznauer Rennradler). Platz drei in der Gesamtwertung belegte Christof Briegel (SG Niederwangen) in 16:20 Minuten. Das Rennen unter den Fahrerinnen gewann mit einer sensationellen Zeit von 17:08 Minuten die für den TV Neidingen startende Karoline Brüstle, die dadurch einen neuen Streckenreckord aufstellte. Auf Platz zwei folgte mit 18:51 Minuten die Vorjahressiegerin Silke Wunderwald aus Biberach. Platz drei belegte Viktoria Szarka (Konten-DKSI Cycling Team, Hungary) in 21:03 Minuten.

Bei den parallel ausgetragenen Stadtmeisterschaften konnten auch in diesem Jahr die Bad Waldseer Radfahrer und Radfahrerinnen ihre Kräfte messen. Sieger und damit Stadtmeister bei den Männern wurde Daniel Steinhauser in 16:46 Minuten. Platz zwei erreichte Hubert Maurer nach 18:22 Minuten. Nur knapp dahinter folgte Moritz Speh in 18:50 Minuten. Mit dieser Zeit gewann er auch seine Altersklasse Schüler M15. Die Frauenwertung der Stadtmeisterschaften gab am Ende das bunte Bild des Bad Waldseer Radsports wider und vereinigte Generationen auf dem Siegerpodest. Stadtmeisterin und gleichzeitig Gewinnerin ihrer Altersklasse U11 wurde in diesem Jahr Theresa Speh in einer Zeit von 26:38 Minuten, gefolgt von der in der Altersklasse W70 startenden Lydia Ettenhofer in 34:28 Minuten.