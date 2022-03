Bauarbeiten in der Waldseer Innenstadt erfordern Straßensperrungen

Die umfassenden Tiefbauarbeiten in der Bad Waldseer Innenstadt schreiten voran und machen nach aktuellen Angaben der Stadtverwaltung die Sperrung eines weiteren Straßenabschnitts notwendig. Folgende Sperrungen stehen an oder dauern noch eine Weile.

Voraussichtlich bis Ende April wird es zwischen den Gebäuden Hauptstraße 55 (Schuhhaus Kern) und Hauptstraße 58 (Becker’sche Apotheke) nur noch für Fußgänger möglich sein, den Baustellenbereich zu passieren.

Zeitgleich laufen bis auf weiteres noch die Arbeiten zur Herstellung der Oberfläche zwischen den Gebäuden Hauptstraße 44 (Mode City) und Hauptstraße 55. Die dort bereits bestehende Straßensperrung muss so lange aufrecht erhalten bleiben, teilt die Stadt weiter mit.

Mehrere Kabel und Leitung werden gleichzeitig verlegt

„Stadtverwaltung und Stadtwerke wissen um die Einschränkungen, zählen aber weiterhin auf das Verständnis der betroffenen Anlieger, Einzelhändler und Besucher der Innenstadt“, wie es aus dem Rathaus heißt.

Die notwendigen Tiefbaumaßnahmen würden koordiniert stattfinden: So werden laut Stadt in die einmal geöffnete Baugrube gleichzeitig neue Wasserleitungen, Breitbandkabel und Nahwärmeleitungen eingelegt. Zum Abschluss werde dann auch die Oberfläche im Rahmen des Programms „Altstadt für Alle“ barrierefrei hergestellt.

Die Bauarbeiten rund um das Projekt „Altstadt für Alle“ bedingen nach weiteren Angaben der Stadt im Zeitraum von 14. März bis voraussichtlich 25. März auch die Vollsperrung im Einmündungsbereich Am Ravensburger Tor 14 bis Ravensburger Straße 30. Grund für die Sperrung sei der Zusammenschluss des Mobilitätsbandes. Für Fußgänger bleibt der Durchgang frei und der Zugang zu Wohngebäuden und Geschäften ist gewährleistet.

Geh- und Radweg im Kurgebiet gesperrt

Der Geh- und Radweg zwischen dem Mühlbachweg auf Höhe des Maximilianbads und der Waldsee-Therme – der sogenannte „Thermenweg“ – ist laut Stadt noch bis einschließlich 25. März vollständig gesperrt. In diesem Bereich werde nach Ende der Frostperiode im Auftrag der Stadt die seitherige Straßenbeleuchtung erneuert. Die Ausweichstrecke verlaufe über den Mühlbachweg und den Unterurbacher Weg.

Ab Donnerstag, 17. März, muss der Mühlbachweg zwischen der Kreuzung Friedhofstraße und dem Gebäude Mühlbachweg 4 für einige Tage vollständig gesperrt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter. Grund dafür sei die Einlegung von Gasleitungen. Die Zufahrt vom Mühlbachweg in die Friedhofstraße und umgekehrt sei in dieser Zeit nicht möglich; auch Fußgänger können die Baustelle nicht passieren.

Entlang der Friedhofstraße werde jedoch ein provisorischer Gehweg für Fußgänger eingerichtet. Diese Baustelle werde mit der Sperrung des sogenannten „Thermenwegs“ koordiniert, um immer mindestens eine der beiden Strecken für Fußgänger offen zu halten, so die Stadt abschließend.