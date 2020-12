Thüga Engerie spendet an Bildungsstiftung

Mit einer Spende von 1500 Euro unterstützt die Thüga Energie die Bildungsstiftung Bad Waldsee. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Stiftung setzt sich für eine Förderung von Kindern und Jugendlichen ein, wobei unter anderem die Ausbildungsfähigkeit im Fokus stehe. Übergeben wurde der Scheck vom Leiter des Regiocenters Allgäu-Oberschwaben Marcus Mohr.

Derzeit plane die Bildungsstiftung mehrere größere Projekte. Beispielsweise solle es erstmals in Bad Waldsee eine Jugend-App geben, mit der man eine aktive Beteiligung von jungen Menschen an Planungs- und Entscheidungsprozessen ermöglichen will. Gedacht werde dabei etwa an Schulen und Vereine, aber auch auf politischen Ebenen. In Kooperation mit dem Kinderschutzbund werde das Projekt „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ umgesetzt. Und am Schulzentrum Döchtbühl sei geplant, eine klimagesunde Schulverpflegung anzubieten – mit frischen, regionalen, saisonalen Lebensmitteln.

Dies habe Marcus Mohr überzeugt: „Wir sind begeistert von der tollen Arbeit der Bildungsstiftung Bad Waldsee.“ Gerade jetzt in der Corona-Pandemie, die auch vielen Kindern und Jugendlichen sehr zu schaffen mache, sei Engagement für den Nachwuchs unverzichtbar.

Ein herzliches Dankeschön für die mit der Spende ausgedrückte Anerkennung sei von Bernhard Schultes, Vorstand der Bildungsstiftung, gekommen. Natürlich freue man sich sehr über das Geld, das eine wertvolle Finanzspritze für die derzeit laufenden Projekte sei.