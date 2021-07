Thüga Energie spendet 2000 Euro an die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg

Mit einer Spende von 2000 Euro unterstützt die Thüga Energie die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg. Das Geld kommt in einen Fördertopf, der es dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ermöglicht, unbürokratisch, schnell und bedarfsgerecht die größte Not zu lindern. Dafür werden vor allem Gutscheine für Lebensmittel oder Drogerieartikel an Familien verteilt, die vom ASD begleitet werden – zumeist Alleinerziehende und Familien aus einkommensschwachen Verhältnissen. Carmen Löscher von der Thüga Energie (l.) überreichte den Spendenscheck an Anja Beicht und Jürgen Mossakowski von der Bürgerstiftung. „Wir freuen uns, dass wir mit Unterstützung eines regional und sozial engagierten Unternehmens Gutes für Kinder und Jugendliche bewirken können“, so Anja Beicht von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg. „In Zeiten der Corona-Pandemie hat sich verstärkt gezeigt, wie wichtig es ist, Kräfte in der Region zu bündeln, um gemeinsam etwas für diejenigen zu tun, die besonders von den negativen Auswirkungen betroffen sind. Deshalb bedanken wir uns herzlich auch im Namen des Jugendamtes und aller Familien für die großzügige Spende der Thüga Energie“, wird sie weiter zitiert. Foto: Thüga Energie